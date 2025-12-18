Deutsche Eishockey Liga: Augsburger Panther verlängern Vertrag mit Verteidiger

Augsburg (dpa/lby) - Die Augsburger Panther und Verteidiger Ryan Button arbeiten auch in der neuen Saison der Deutschen Eishockey Liga zusammen. "Ryan Button ist ein zuverlässiger und mobiler Defender, der insbesondere in der eigenen Zone mit großer Einsatzbereitschaft und Widerstandsfähigkeit agiert. Er arbeitet in jedem Wechsel hart für seine Mannschaft", sagte Panther-Sportdirektor Larry Mitchell.