 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Augsburger Panther verlängern Vertrag mit Verteidiger

Deutsche Eishockey Liga Augsburger Panther verlängern Vertrag mit Verteidiger

Die Augsburger Panther arbeiten weiter mit einem Routinier zusammen. Der Sportdirektor begründet die frühzeitige Entscheidung.

Deutsche Eishockey Liga: Augsburger Panther verlängern Vertrag mit Verteidiger
1
Button (r) verlängert in Augsburg. (Archivbild) Foto: Andreas Gora/dpa

Augsburg (dpa/lby) - Die Augsburger Panther und Verteidiger Ryan Button arbeiten auch in der neuen Saison der Deutschen Eishockey Liga zusammen. "Ryan Button ist ein zuverlässiger und mobiler Defender, der insbesondere in der eigenen Zone mit großer Einsatzbereitschaft und Widerstandsfähigkeit agiert. Er arbeitet in jedem Wechsel hart für seine Mannschaft", sagte Panther-Sportdirektor Larry Mitchell.

Nach der Werbung weiterlesen

Der 34 Jahre alte Verteidiger war zur laufenden Spielzeit von den Grizzlys Wolfsburg in die Fuggerstadt gewechselt. Durch seine Leistungen habe er sich eine frühzeitige Vertragsverlängerung verdient. In zwölf Jahren stehen für den Deutsch-Kanadier Button bereits 542 Einsätze in der deutschen Eliteliga in der Statistik.