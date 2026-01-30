Augsburg (dpa/lby) - Die Augsburger Panther haben den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Verteidiger Fabrizio Pilu um eine Spielzeit verlängert. Der 23-Jährige war vor dieser Saison von den Adlern Mannheim aus der Deutschen Eishockey Liga in die Fuggerstadt gewechselt. Pilu bestritt in der aktuellen Hauptrunde 28 Einsätze für die Augsburger und hat sich im Laufe der Saison einen Stammplatz erarbeitet.
Deutsche Eishockey Liga Augsburger Panther verlängern Vertrag mit Verteidiger Pilu
dpa 30.01.2026 - 12:33 Uhr