Deutsche Eishockey Liga: Augsburger Panther verlängern Vertrag mit Verteidiger Pilu

"Fabrizio Pilu wurde in der ersten Saisonhälfte leider von kleineren Verletzungen ausgebremst. Seit seinem Comeback Mitte Dezember hat er aber eine sehr gute Entwicklung genommen, spielt sehr selbstbewusst und körperbetont. Wir sind überzeugt, dass er noch nicht sein volles Potenzial abgerufen hat und sich in seinem Spiel weiter verbessern wird", sagte Panther-Sportdirektor Larry Mitchell über die Nummer 68.