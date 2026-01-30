 
Deutsche Eishockey Liga Augsburger Panther verlängern Vertrag mit Verteidiger Pilu

Fabrizio Pilu hat sich bei den Augsburger Panthern einen Stammplatz erkämpft. Der Lohn: ein neuer Vertrag.

Deutsche Eishockey Liga: Augsburger Panther verlängern Vertrag mit Verteidiger Pilu
Fabrizio Pilu (r) bleibt in Augsburg. (Archivbild) Foto: Ján Krolák/TASR/dpa

Augsburg (dpa/lby) - Die Augsburger Panther haben den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Verteidiger Fabrizio Pilu um eine Spielzeit verlängert. Der 23-Jährige war vor dieser Saison von den Adlern Mannheim aus der Deutschen Eishockey Liga in die Fuggerstadt gewechselt. Pilu bestritt in der aktuellen Hauptrunde 28 Einsätze für die Augsburger und hat sich im Laufe der Saison einen Stammplatz erarbeitet.

"Fabrizio Pilu wurde in der ersten Saisonhälfte leider von kleineren Verletzungen ausgebremst. Seit seinem Comeback Mitte Dezember hat er aber eine sehr gute Entwicklung genommen, spielt sehr selbstbewusst und körperbetont. Wir sind überzeugt, dass er noch nicht sein volles Potenzial abgerufen hat und sich in seinem Spiel weiter verbessern wird", sagte Panther-Sportdirektor Larry Mitchell über die Nummer 68.