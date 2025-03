Deutsche Eishockey Liga: Augsburger Panther verlängern mit Talente-Trio

Augsburg (dpa/lby) - Die Augsburger Panther planen auch in der nächsten Saison mit einem Talente-Trio. Wie der Beinahe-Absteiger aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte, stehen die Stürmer Moritz Elias (21) und Christian Hanke (21) sowie Verteidiger Leon van der Linde (22) auch künftig unter Vertrag. Das Trio fällt auch in der Saison 2025/26 unter die U23-Regelung der DEL. Die Augsburger Panther hatten sich erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt als Vorletzter gesichert.