Augsburg (dpa/lby) - Die Augsburger Panther müssen in den kommenden beiden Partien vor der Deutschland-Cup-Pause Anfang November auf D.J. Busdeker verzichten. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga mitteilte, hat sich der 27 Jahre alte Stürmer im Auswärtsspiel in Berlin (1:2) vor knapp einer Woche am Oberkörper verletzt. Er verpasste bereits das Heimspiel am vergangenen Sonntag. Stürmer Luke Toporowski (25) ist nach einer Unterkörperverletzung dagegen wohl wieder einsatzbereit.