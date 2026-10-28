Augsburg (dpa/lby) - Die Augsburger Panther müssen in den kommenden beiden Partien vor der Deutschland-Cup-Pause Anfang November auf D.J. Busdeker verzichten. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga mitteilte, hat sich der 27 Jahre alte Stürmer im Auswärtsspiel in Berlin (1:2) vor knapp einer Woche am Oberkörper verletzt. Er verpasste bereits das Heimspiel am vergangenen Sonntag. Stürmer Luke Toporowski (25) ist nach einer Unterkörperverletzung dagegen wohl wieder einsatzbereit.
Deutsche Eishockey Liga Augsburger Panther ohne verletzten US-Stürmer
dpa 28.10.2026 - 14:16 Uhr