Augsburg (dpa/lby) - Die Augsburger Panther bessern personell nach. Der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nahm den Kanadier Mitchell Hoelscher unter Vertrag. Der 26 Jahre alte Center spielte zuletzt für die Indy Fuel in der nordamerikanischen ECHL und war bei dem US-Team aus Indiana bis zuletzt der siebtbeste Scorer der gesamten Liga. In der vergangenen Spielzeit war der Stürmer für die Kassel Huskies in der DEL2 aktiv gewesen. Er kam den Angaben zufolge in 50 Einsätzen auf sieben Tore und 29 Vorlagen.