In den drei vergangenen Spielzeiten zählte Garteig in Ingolstadt zu den konstantesten Torhütern der DEL. "Er ist ein exzellenter Torwart, der immer mit großer Ruhe und Sicherheit spielt. In der Kabine ist er ein unumstrittener Führungsspieler", sagte Augsburgs Sportdirektor Larry Mitchell über Garteig.