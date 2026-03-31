Augsburg (dpa/lby) - Die Augsburger Panther haben einen kanadischen Abwehrspieler aus Russland verpflichtet. Noel Hoefenmayer kommt vom HK Sotschi in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) und soll die Schwaben in der nächsten Saison als "sehr kompletter Verteidiger" zu Erfolgen verhelfen. Das sagte Sportdirektor Larry Mitchell. Der 27 Jahre alte Hoefenmayer war in dieser Spielzeit für Sotschi in der russisch dominierten Elite-Liga KHL aktiv. Davor spielte er in Nordamerika fünf Jahre lang vor allem in der zweitklassigen AHL.