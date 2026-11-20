Im Auswärtsspiel seiner Kölner Haie beim EHC Red Bull München absolvierte der gebürtige Frankfurter seinen 1201. Einsatz in der DEL und überholte damit Mirko Lüdemann, der bis zum Jahr 2016 auf 1200 Spiele gekommen war. Beide Spieler bestritten sämtliche Ligaspiele für die Kölner Haie. Vor dem Spiel in München wurde Müller per Einblendung auf der Anzeigetafel gratuliert. Einen Sieg konnte der Rekordmann nicht bejubeln. Müller traf zwar zum zwischenzeitlichen 1:1, in einer Partie mit vielen Wendungen gewannen die Münchner am Ende aber mit 4:3 nach Verlängerung.