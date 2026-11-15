Köln - Eishockeyprofi Moritz Müller hat am Sonntag einen Liga-Rekord eingestellt. Der 39-Jährige von den Kölner Haien feierte im Spiel der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gegen die Grizzlys Wolfsburg seinen 1200. Einsatz in der DEL und egalisierte damit den zehn Jahre alten Rekord des früheren Kölner Profis Mirko Lüdemann. Vor Spielbeginn wurde Müller ausgiebig von den Haie-Fans gefeiert, unter anderem mit einem großen Banner mit dem Schriftzug "Chapeau! Mo". Müller wirkte den Tränen nah. Auch Lüdemann gratulierte ihm auf dem Eis.