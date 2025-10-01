Erfurt (dpa/th) - Zum Tag der Deutschen Einheit hat Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) zu einem "zweiten Aufbruch" für Deutschland aufgerufen. Von der Haltung der Ostdeutschen nach 1990 könne man heute lernen, sagte er anlässlich eines Festakts der Thüringer Landesregierung laut einer Mitteilung. "Einfach mal machen, nicht alles zerreden, sondern anpacken. Wenn wir damals Mauern aus Beton eingerissen haben, dann können wir heute auch die Mauern der Bürokratie und des Zögerns überwinden."