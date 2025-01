Brandenburgs Regierungschef sagte dem "Nordkurier", die Entwicklung sei in den vergangenen Jahren mit Unterstützung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) gut vorangekommen. Die Angleichung der Rente sei gelungen, die industrielle Basis in den ostdeutschen Ländern verstärkt worden. "Das Amt des Ostbeauftragten braucht es aber weiterhin, um gemeinsam mit den ostdeutschen Regierungschefs weiter an den Problemen zu arbeiten", sagte Woidke.