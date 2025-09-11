Rasdorf/Geisa - 35 Jahre Tag der Deutschen Einheit und 30 Jahre Point Alpha: Die Gedenkstätte an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze feiert das Doppeljubiläum in diesem Jahr mit einem zweitägigen Festprogramm am 2. und 3. Oktober. Hauptredner beim Festakt am 2. Oktober wird der frühere DDR-Bürgerrechtler Rainer Eppelmann sein, wie die Point Alpha Stiftung mitteilte. Als letzter Verteidigungsminister der DDR löste Eppelmann die Nationale Volksarmee (NVA) der DDR auf.
Deutsche Einheit Point Alpha feiert Doppeljubiläum mit Fest und Prominenz
dpa 11.09.2025 - 16:35 Uhr