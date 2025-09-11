Deutsche Einheit Point Alpha feiert Doppeljubiläum mit Fest und Prominenz

Rasdorf/Geisa - 35 Jahre Tag der Deutschen Einheit und 30 Jahre Point Alpha: Die Gedenkstätte an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze feiert das Doppeljubiläum in diesem Jahr mit einem zweitägigen Festprogramm am 2. und 3. Oktober. Hauptredner beim Festakt am 2. Oktober wird der frühere DDR-Bürgerrechtler Rainer Eppelmann sein, wie die Point Alpha Stiftung mitteilte. Als letzter Verteidigungsminister der DDR löste Eppelmann die Nationale Volksarmee (NVA) der DDR auf.