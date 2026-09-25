Festredner am Freitag ist laut einer Pressemitteilung der Stiftung der Staatsminister für Kultur und Medien, Wolfram Weimer. Beim Familientag am Samstag gibt es ein buntes Programm für alle Generationen. „Wir wollen eine Brücke schlagen von der Friedlichen Revolution, der Grenzöffnung und der daraus resultierenden Deutschen Einheit in die herausfordernde Gegenwart“, sagt der Point-Alpha-Vorstand mit Benedikt Stock und Philipp Metzler. Beide hoffen auf interessante Begegnungen und Gespräche mit den Besuchern.