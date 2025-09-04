Über 70 regionale Aussteller werden zum „Grenzenlosen Markt“ beim großen Einheitsfest am 3. und 4. Oktober in Ummerstadt erwartet. Auf dem Marktplatz und auf dem Viehmarkt der kleinen Gemeinde ganz im Süden des Landkreises wird es dabei ausgesprochen bunt zugehen. Getreu dem Motto des Festes – „35 Jahre grenzenlos fränkisch“ kommen dabei vor allem hungrige und durstige Festbesucher auf ihre Kosten: Die fränkische Küche von beiden Seiten der ehemaligen Grenze lässt von Bratwurst bis Klößen sicherlich keine Wünsche offen. Regionale Händler und Handwerker werden mit ihren Ständen für ein vielseitiges Angebot sorgen – und das Schlendern zwischen den Ständen zum Erlebnis werden lassen.