Deutsche Bischofskonferenz: Experte Schüller sieht Wilmer als Brückenbauer

Würzburg - Der bekannte Kirchenrechtler Thomas Schüller sieht den neuen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Heiner Wilmer, als "Mann der Mitte", der die Beziehung zum Vatikan verbessern kann. "Die deutschen Bischöfe haben mit Bischof Wilmer einen katholischen Weltenbürger gewählt", sagte der Münsteraner Theologe der Deutschen Presse-Agentur. "Er spricht alle relevanten Sprachen, ist bestens in Rom vernetzt und dort sehr anerkannt. Wilmer ist ein Mann der Mitte und steht für moderate Reformen und wird sie mittragen."