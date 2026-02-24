Deutsche Bischofskonferenz: Experte Schüller sieht Wilmer als Brückenbauer

Wie wichtig Wilmer die Beziehung zu Papst Leo XIV. sei, zeigten seine ersten Worte als Vorsitzender: "Das Evangelium in die Mitte stellen und es verkünden und sich unbedingt für den Frieden einsetzen und allen Menschen Gerechtigkeit zuteil werden lassen." Das sei sein Programm, und darin unterscheide er sich auch von seinem Vorgänger Georg Bätzing, sagte Schüller. "Als in gutem Sinn frommer Ordensmann kommt für ihn zuerst das Evangelium, dann die Struktur. Ihm ist zuzutrauen, dass er mit seinem ruhigen, geistlichen und ausgleichenden Wesen die tiefen Gräben zwischen den verfeindeten Lagern in der Deutschen Bischofskonferenz auffängt und verkleinert", sagte Schüller. Zusammengefasst sei Wilmer "ein im guten Sinne geistlicher, konservativer Reformer mit besten Kontakten nach Rom, dem es möglich sein kann, neue Brücken zwischen Rom und Deutschland zu bauen, die Vertrauen ermöglichen".