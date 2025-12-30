Deutsche-Bank-Gruppe betroffen: Onlinebanking bei Deutscher Bank und Postbank erneut gestört

Frankfurt/Main - Kunden der Deutschen Bank, der Postbank sowie der Norisbank hatten auch am Dienstag Probleme, ihre Konten online oder über das Telefon zu steuern. Bereits am Vortag waren von der technischen Störung viele Bankkunden betroffen. Man arbeite mit Hochdruck an einer Lösung, sagte ein Unternehmenssprecher. Die Postbank gehört wie die Norisbank zur Gruppe der Deutschen Bank.