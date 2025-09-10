Deutsche Bahn Wie voll ist die S-Bahn? Anzeige startet in München

München (dpa/lby) - Noch bevor der Zug einfährt, können die Fahrgäste am Münchner Ostbahnhof nun sehen, wo in der S-Bahn am meisten Platz sein wird. Dafür werden Sensoren eingesetzt, die die Auslastung der Züge in Echtzeit messen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Vor Einfahrt des Zuges wird das dann an den Bahnsteigdisplays angezeigt: Grün steht für Wagen mitviel Platz, gelb für mittlere Auslastung und rot für wenig Platz im Wagen. So können sich die Passagiere besser verteilen, finden leichter Plätze und mit einem schnelleren Ein- und Ausstieg lässt sich den Angaben zufolge Zeit gewinnen.