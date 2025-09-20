Deutsche Bahn Wer übernimmt bei der Bahn? Ein Kandidat steht bereits fest

Berlin - Nach rund einmonatiger Suche scheint sich eine neue Lösung für den Chefposten bei der Deutschen Bahn abzuzeichnen. "Wir haben einen Kandidaten, aber es kann sein, dass wir ihn oder sie aus rechtlichen Gründen noch nicht präsentieren dürfen", sagte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) am Freitag der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Ob der neue Bahnchef oder die neue Chefin bereits am Montag zusammen mit einer neuen Strategie für den bundeseigenen Konzern verkündet wird, bleibt somit offen.