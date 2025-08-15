Deutsche Bahn Vor diesen Herausforderungen steht der künftige Bahn-Chef

Die wirtschaftliche Lage

Der Bahn-Konzern schreibt seit Jahren rote Zahlen. Das von Lutz 2024 gestartete Sanierungsprogramm sah daher nicht nur Veränderungen für Infrastruktur und Betrieb vor, sondern auch für den Konzern selbst. So sollen Tausende Stellen eingespart und die Profitabilität erhöht werden.

Besonders groß ist der Druck bei DB Cargo. Die seit Jahren kriselnde Transport-Tochter muss schon im nächsten Jahr wieder schwarze Zahlen schreiben, so hat es die EU-Kommission im Rahmen eines Beihilfeverfahrens bestimmt. Zwar hat das Unternehmen zuletzt die eigenen Verluste deutlich reduziert, dennoch stand nach den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres ein dickes operatives Minus.

Für die schlechten Zahlen sorgt vor allem der sogenannte Einzelwagenverkehr, der trotz einer Förderung des Bundes nicht profitabel läuft. Beim Einzelwagenverkehr werden die Waggons direkt bei den Firmenkunden abgeholt und auf Rangierbahnhöfen zu langen Zügen zusammengestellt. Am Zielort werden diese dann wieder auseinandergebaut und einzeln weiter transportiert. Für Branchen wie Stahl, Chemie und Baustoffe ist der Einzelwagenverkehr sehr wichtig, ebenso für die Klimaziele. Sollte DB Cargo den Einzelwagenverkehr einstellen, würden voraussichtlich Tausende Lastwagen mehr über die Autobahnen fahren.

Die anstehenden Tarifverhandlungen mit der GDL

Zum Jahreswechsel läuft der Tarifvertrag mit der GDL aus, dann steht die nächste Tarifverhandlungsrunde an. Unter ihrem Ex-Chef Claus Weselsky setzte die Gewerkschaft meist auf Konfrontation, bestreikte die Bahn vielfach und sorgte ein ums andere Mal für Tausende Zugausfälle. Die große Frage ist: Wird Weselskys Nachfolger Mario Reiß auch so aggressiv und lautstark in den Kampf für höhere Gehälter und andere Arbeitsbedingungen ziehen?

Zuvorderst muss sich darum DB-Personalvorstand Martin Seiler kümmern. Doch je länger sich die Tarifrunde dieses Mal hinzieht, desto belastender dürfte die Tarifauseinandersetzung auch für den Start des neuen Bahnchefs werden. Wenn wenige Wochen nach dem Wechsel auf dem Chefposten der gesamte Fernverkehr stillsteht, wirft das kein gutes Licht auf den Neuen an der Spitze - und zahlt sicher nicht auf die Kundenzufriedenheit ein.