Deutsche Bahn Schnieder sieht Bahn für mehr Pünktlichkeit in der Pflicht

Berlin - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder sieht die Bahn für mehr Zuverlässigkeit für die Fahrgäste auch bei den eigenen Abläufen im Zugbetrieb in der Pflicht. Es sei "nicht nur eine Frage der Investitionen, ob wir die Pünktlichkeit steigern. Es gibt auch betriebliche Abläufe, die verbessert werden müssen", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn ein Zug abends zu spät ins Depot kommt und die Zeit knapper wird, ihn zu reinigen, dann muss ich den Personaleinsatz da einfach verstärken." Dies liege nicht an der Infrastruktur. "Das ist etwas, das muss die Bahn regeln."