Deutsche Bahn Schnieder plant Bahn-Umbau mit neuer Chefin und Sanierung

Ein Sprecher Schnieders sagte am Freitag, für den Neu- und Ausbau von Bahnstrecken fehlten bis 2029 rund 2,5 Milliarden Euro. Offen ist, welche konkreten Folgen das für geplante Neubaustrecken hat.

Greenpeace fordert Neuausrichtung

Greenpeace hat unterdessen eine grundlegende Neuausrichtung der Deutschen Bahn gefordert. "Der katastrophale Zustand der Deutschen Bahn ist das Spiegelbild fehlender Steuerung durch die Eigentümerin. Hier muss eine neue Strategie ansetzen", kritisierte Greenpeace-Mobilitätsexpertin Lena Donat. Die neue Strategie müsse auf Wachstum ausgelegt sein und Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagern.

Die nun endlich angestoßene Sanierung sei dafür die Voraussetzung, sicherstellen aber könne das Wachstum nur ein größeres Netz und ein klares Ziel, sagte Donat.