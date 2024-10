Nürnberg/Fürth - Der Schaden an der Oberleitung in Franken, der zu massiven Störungen im Fernverkehr zwischen München und Berlin beziehungsweise Hamburg geführt hat, ist teilweise behoben worden. Wie die Deutsche Bahn am Nachmittag mitteilte, müssen sich Bahnreisende allerdings weiterhin auf Verspätungen und Ausfälle einstellen.