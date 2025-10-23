Berlin - Die neue Bahnchefin Evelyn Palla will den bundeseigenen Konzern ab dem kommenden Jahr grundlegend neu aufstellen. "Das Jahr 2026 wird das Jahr des großen Umbaus sein, in dem wir uns neu ausrichten", sagte sie in Berlin. Ein wesentliches Ziel sei dabei eine Dezentralisierung der bisherigen Organisation. "Wir wollen Entscheidungsstrukturen in die Fläche bringen und dorthin verlagern, wo die Herausforderungen am besten bekannt sind", betonte Palla, die seit Anfang Oktober an der Spitze der Bahn steht. Bis Dezember solle das konkrete Konzept ausgearbeitet sein, sagte die Managerin.