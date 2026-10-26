Deutsche Bahn Kaum mehr ein normaler Tag - Besuch in Leitstelle der S-Bahn

Die Rollen sind aufgeteilt. Während zwei Disponenten und der Schichtleiter den Zugbetrieb organisieren, sorgen weitere dafür, dass bei Störungen die Dienstpläne und Werkstatttermine der S-Bahnen geändert werden.

Fahrplan kann kaum wie geplant gefahren werden

Flexibilität ist in der Leitstelle seit einiger Zeit besonders gefragt. Normalen Verkehr gebe es gar nicht mehr, sagt Helfert. Vor allem wegen Baustellen. "Wir haben keinen einzigen Tag mehr im Jahr, wo wir das fahren, was wir im Fahrplan stehen haben." Neben Baustellen machten auch Veranstaltungen wie Fußballspiele einen dichteren Takt oder längere Züge nötig.

Auch die Störungen nehmen zu, besonders häufig seien Probleme mit der Infrastruktur wie Weichen oder Signalen. Auch hielten sich häufig Menschen im Gleisbereich auf. Zunehmen würden von Fahrgästen verursachte Probleme am Zug, wenn etwa Türen gewaltsam aufgeschoben und beschädigt würden oder die Notbremse gezogen werde.

Entscheidungen mit Auswirkung auf zehntausende Fahrgäste

Entscheidungen mit Auswirkung auf Zehntausende Menschen zu treffen, dafür erhalten die Schichtleiter eine halbjährige Zusatzausbildung. Unter anderem gehe es dabei darum, wie man unter hohem Stress richtige Entscheidungen treffe. "Das ist schon ein Thema, das muss man können", sagt Helfert. Meist handele es sich um Kollegen mit langjähriger Berufserfahrung, die das komplexe System Bahn gut kennen würden.

Das Team analysiere die Geschehnisse im Nachhinein, um Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen, sagt Betriebsqualitätsmanager Christian Kranhold. Dies gelte auch für die Frage, wie der Verkehr nach einem Störfall möglichst schnell wieder anlaufen könne.

Themen Türstörung und Zugfolge

Ein aktuelles Thema seien Türstörungen und die Frage, wie technische Verbesserungen zur Reduzierung beitragen könnten. Zudem laufe gerade ein Probeversuch auf der Strecke der S6, bei dem es um die Zugfolge geht: Steigt die Pünktlichkeit, wenn die Vorfahrtsregeln zwischen S-Bahn und Regionalbahn geändert werden? "Die erste Tendenz stimmt ganz optimistisch", sagt Kranhold.

Dass Handlungsbedarf besteht, zeigt ein Blick auf die Zahlen: Der Anteil pünktlicher S-Bahnen sank in den ersten neun Monaten 2026 auf 83,3 Prozent, im Vorjahreszeitraum waren es 85,3 Prozent, wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) auf Anfrage mitteilt. Der Anteil der Bahnen, die tatsächlich fuhren, erhöhte sich leicht von 84,6 auf 85 Prozent.

Das bedeutet, dass in dem Zeitraum fast 17 Prozent der Züge verspätet ankamen und 15 Prozent der Bahnen ausfielen. Als verspätet gilt ein Zug erst ab einer Verspätung von mindestens sechs Minuten.