Bahnreisende in der Region müssen sich auf Einschränkungen und deutlich längere Fahrzeiten einstellen: Zum Start der hessischen Sommerferien saniert die Deutsche Bahn die 54 Kilometer lange Strecke zwischen Fulda und Bebra. Zwei Wochen lang rollt dort dann kein Zug. Die Bauteams tauschen in der Zeit von Freitag, 26. Juni, 13 Uhr, bis Freitag, 10. Juli, 5 Uhr, primär 7200 Meter Schienen, mehrere Weichen und rund 120 Schwellen. Zudem erneuern sie den Gleisschotter auf einer Länge von acht Kilometern.