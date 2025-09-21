Deutsche Bahn Evelyn Palla: Südtirolerin mit viel Bahn-Erfahrung

Palla und Schnieder - ein Erfolgsduo für die Bahn?

Mit dem Sprung an die Spitze des Konzerns wird sich Palla nun auch Fragen zur schlechten Infrastruktur, zu unpünktlichen Fernzügen und der zum Sparen gezwungenen DB Cargo stellen müssen. Aller Voraussicht nach wird sie den Sparkurs des Konzerns fortführen, weitere Stellen streichen müssen. Und sie wird auch die Hierarchien im Bahntower unter die Lupe nehmen müssen, die für viele ein bedeutsamer Grund für die desolate Lage des Konzerns sind.