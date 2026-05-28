Deutsche Bahn: Erfurter Standort der Bahn-Tochter Systel bleibt

Die DB Systel ist die IT-Tochter der Deutschen Bahn und hat rund 6.600 Beschäftigte. Es gibt drei größere Standorte: In Frankfurt arbeiten rund 4.100 Menschen, in Berlin 1.100 und in Erfurt 566. Nach Ratteys Angaben arbeiten im Konzern rund 10.000 Menschen im Bereich IT. Medien hatten in den vergangenen Monaten über einen möglichen Stellenabbau bei der DB Systel berichtet. Eine Bahn-Sprecherin sagte dazu: "Der Konzernumbau läuft." Man befinde sich derzeit in einer Phase von Abstimmungen und Vereinbarungen mit den Arbeitnehmer-Vertretern, weshalb keine Zahlen genannt werden können.