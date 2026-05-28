Deutsche Bahn: Erfurter Standort der Bahn-Tochter Systel bleibt

Erfurt (dpa/th) - Der Erfurter Standort der Deutsche-Bahn-Tochter DB Systel soll bleiben. Das gab der CIO des Bahn-Konzerns, Bernd Rattey, in Thüringens Landeshauptstadt bekannt. Es habe Medienberichte über eine mögliche Zerschlagung der DB Systel gegeben, so Rattey. "Das wollen wir nicht", sagte er und fügte hinzu: "Auch der Standort Erfurt, der ja ein sehr wichtiger Standort ist für die Systel, auch ein Zukunftsstandort, auch dieser wird fortbestehen." Gleichwohl gelte der Neustart bei der Bahn auch für die IT.