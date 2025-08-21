Deutsche Bahn Einer der schwierigsten Jobs: Bahn sucht neue Spitze

Schnieder sagte, der Bahnchef oder die Bahnchefin sei eine der herausforderndsten Aufgaben der deutschen Wirtschaft, was auch mit der besonderen Struktur zusammenhänge. Auf die Frage, welche Rolle das Gehalt spiele, sagte er, das, was anderswo in Dax-Konzernen gezahlt werde, werde bei der Bahn nicht gezahlt. "Aber ich habe nicht den Eindruck, dass man als Vorstandsvorsitzender bei der Deutschen Bahn verarmt."

Nachfolger wird es nicht leicht haben

Wer auch immer Lutz Nachfolge antritt, er oder sie wird es schwer haben. Die Bahn steckt in der tiefsten Krise ihres Bestehens. Die Pünktlichkeit im Fernverkehr ist so schlecht wie noch nie seit der Bahnreform. Die Infrastruktur gilt als marode und völlig überlastet. Den Konzern belasten zudem seit Jahren Verluste und ein milliardenschwerer Schuldenberg - auch wenn dieser durch den Verkauf der Logistiktochter DB Schenker etwas verkleinert werden konnte.

Mit neuem Personal sei daher nicht alles erledigt, machte Schnieder deutlich. Damit sei der Schalter nicht umgelegt. Der Minister wies auf den Koalitionsvertrag und strukturelle Reformen bei der Bahn hin. Bis Ende des Jahres solle ein Großteil dessen, was man sich vorgenommen habe, zumindest in der Umsetzung sein. Die Bahn sei ein sehr komplexes Unternehmen. Davon können Fahrgäste derzeit ein Liedchen singen.