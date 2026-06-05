„Heute bereue ich es, in der Schule Fremdsprachen nicht besser gelernt zu haben.“ Mit diesem persönlichen Eingeständnis überraschte Meiningens Bürgermeister Fabian Giesder eine zwölfköpfige Schülergruppe aus Spanien beim Empfang im Ratssaal. Der Austausch blieb dabei nicht frei von weiteren persönlichen Einblicken: Auf Nachfrage nannte Giesder das Theater als seinen Lieblingsort in der Stadt. Zugleich betonte er die kulturelle Strahlkraft Meiningens weit über die Region hinaus – eine Einschätzung, die selbst unter den deutschen Gastgebern für neue Perspektiven sorgte.