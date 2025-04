Der 8. Mai naht mit großen Schritten. Im 80. Jahr der Befreiung soll an diesem Gedenktag in Thüringen an die Befreiungstat der Roten Armee und der Alliierten sowie an das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa erinnert werden. Auch in Suhl, wo das Gedenken um 16 Uhr mit Niederlegung von Blumen und Gebinden traditionell am Sowjetischen Ehrenmal in der Aue II stattfinden soll.