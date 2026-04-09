Für die Deutsch-Russische Freundschaftsgesellschaft ist der 12. April ein ganz besonderes Datum – ein Datum, das nicht nur die Geschichte der Raumfahrt prägte, sondern auch das Verhältnis zwischen den Völkern und die Bedeutung von internationalen Beziehungen in einem ganz besonderen Licht erscheinen lässt. Am 12. April 1961, vor nunmehr 65 Jahren, schrieb Juri Gagarin Geschichte, als er als erster Mensch in den Weltraum flog.