Wien - "Ich hab’ keinen Hunger", sagt die 18-jährige Sarah. Und sie begründet das auch recht nachvollziehbar. Denn: "In meinem Zimmer liegt eine Leiche." So geht es los in der zweiten Staffel der deutsch-österreichischen Ausnahmeserie "Tage, die es nicht gab", die am Mittwochabend (4. Februar, 20.15 Uhr) im Ersten startet (und in der Nacht zum Donnerstag komplett gesendet wird). Sie ist in der ARD-Mediathek bereits seit Mitte Januar zu sehen und trägt den passenden Untertitel "Tödliche Geheimnisse".