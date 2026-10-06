Wenn rund um den Tag der Deutschen Einheit Gäste aus Ilmenaus Partnerstadt Homburg in der Goethestadt zu Besuch sind, dann geht es längst nicht nur um offizielle Termine. Die seit Jahrzehnten gewachsene Verbindung zwischen Thüringen und dem Saarland lebt von persönlichen Begegnungen, gemeinsamen Erinnerungen und dem Wunsch, die Partnerschaft auch für kommende Generationen lebendig zu halten. Ein sichtbares Zeichen dafür setzten die Gäste und ihre Gastgeber in diesem Jahr mit einer gemeinsamen Baumpflanzung.