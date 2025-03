Verbindung von Naturschutz und Erinnerungskultur

Das Geld dafür kam überwiegend von der Stiftung Naturschutz Thüringen (SNT). Der ehemalige, zwölf Meter hohe Spähturm liegt am sogenannten Grünen Band, das entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze verläuft. Der Streifen gilt als Rückzugsort auch für bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Der SNT-Gebietsbetreuer Ralf Hofmann sagte, zur Pflege des Gebietes, das in Thüringen als Nationales Naturmonument ausgewiesen ist, gehöre auch die Erhaltung des Turms. "Er ist ein besonderes Symbol für die Verknüpfung von Erinnerungskultur und Naturschutz", so Hofmann.