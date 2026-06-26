Berlin - Der frühere Wimbledon-Sieger Michael Stich sieht das Comeback von Rekord-Grand-Slam-Siegerin Serena Williams beim Rasenklassiker in London kritisch. Die Leistungen der 44-jährigen US-Amerikanerin seien früher absolut außergewöhnlich gewesen. "Sie hat eine unfassbare Karriere, das steht außer Frage. Aber warum muss sie zurückkommen und wieder spielen? Ich krieg's in meinen Kopf nicht rein", sagte Stich bei einer Presserunde von Amazon Prime. Williams habe nicht den Hauch einer Chance auf den Titel im All England Lawn Tennis and Croquet Club.