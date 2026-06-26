Zwei Meinungen über Williams

Die Euphorie um die Rückkehr der US-Amerikanerin kann Stich nicht nachvollziehen, für das Damen-Tennis sei es aus seiner Sicht nicht gut. "Ich finde für die anderen Spielerinnen ist es nichts Positives, weil ihnen Aufmerksamkeit genommen wird von einer Spielerin, die outstanding ist, die aber nicht den Hauch einer Chance hat, Wimbledon zu gewinnen", sagte der 57-Jährige. Für die anderen Spielerinnen, "denen die ganze Aufmerksamkeit genommen wird, ist es doch fürchterlich", sagte Stich.