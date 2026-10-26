Lotto Thüringen gehört mittlerweile zum VfB Suhl wie das Waffenschmied-Denkmal oder der Domberg zur einstigen Bezirksstadt. Vor nunmehr zehn Jahren besiegelten der Volleyball-Bundesligist und die Thüringer Staatslotterie ihre Zusammenarbeit. „Wir sind damals in einer schwierigen Phase beim VfB Suhl eingestiegen, hatten aber das notwendige Vertrauen in den Verein“, erinnert sich Jochen Staschewski, „und niemand konnte ahnen, welch außergewöhnliche Erfolge der Verein in diesem Jahr feiern wird.“