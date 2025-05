Dem Verwaltungsgericht Meiningen droht wegen der wieder stark steigenden Zahl von Asylverfahren die Überlastung. Präsident Udo Schneider sagte auf Nachfrage unserer Zeitung, dass er bis Jahresende mit ähnlichen Fallzahlen rechne wie in der Flüchtlingskrise. Demnach gingen an dem Meininger Gericht 2016 rund 2600 Verfahren ein, 2017 waren es 2900. Schneider zufolge verzeichnete das Gericht in diesem Jahr bereits bis März rund 1100 neue Asylverfahren.