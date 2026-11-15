München - Für deutsche Football-Fans kommt es an diesem Sonntag in München zum NFL-Herbsthöhepunkt. Die beste Liga der Welt gastiert mit der Partie der Detroit Lions gegen die New England Patriots in der Allianz Arena (15.30 Uhr/RTL/Sky). Beim sechsten NFL-Match in Deutschland - und dem dritten in München nach 2022 und 2024 - dürfte Amon-Ra St. Brown von den Lions im Fokus stehen: Der Deutsch-Amerikaner ist einer der besten Passempfänger der Liga und heiß auf seinen ersten Profiauftritt hierzulande. "Das ist geil. Ein Traum wird wahr", sagte der 27-Jährige.