Der Faltplan aus hochwertigem Papier mit einer detailgenauen handgemalten Landschaft erinnert an eine Schatzkarte, äußerlich und erst recht inhaltlich. Mit seiner Hilfe können Friedhofsbesucher nämlich viele Schätze des Meininger Parkfriedhofs aufspüren. Denn davon gibt es eine unerschöpfliche Menge: Grabstätten von Persönlichkeiten, die in der Stadtgeschichte Bedeutung hatten, aber auch kunsthandwerklich beeindruckende Skulpturen und Anlagen.