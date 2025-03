Er sagt, er habe das Ganze immer irgendwie verfeinern wollen, veredeln. Das sei das Ansinnen gewesen, auf dem Weg, mehr oder weniger in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, so Frank Beck. Und darum geht es schließlich auch beim Whiskey: um das Verfeinern, um die Noten, die Nuancen und Aromen. Um die Veredelung und einen aufwendig-intensiven Prozess, in dem aus Wasser, Getreide und Holz ein hochprozentiger, wertvoller Drink wird.