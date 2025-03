Gestaltung mit Konzept – das „offene Prinzip“ und die „fünf L“

Der gelernte Maschinenschlosser wurde auf Umwegen zum Produktgestalter. Dazu hat er an der Kunsthochschule in Berlin studiert. Danach hat er vielen Dingen in der DDR ihr Aussehen gegeben - von Schreibmaschinen über Mopeds und Motorrädern bis zum Radio mit Kugellautsprechern.