In Bayreuth geboren, zog es den Franken in den Norden

Seit 1967 lebte Schmidt in seiner Wahlheimat Hamburg. Zur Welt kam er am 10. Dezember 1937 allerdings in Bayreuth in Bayern. Nach seinem Studium an der Werkkunstschule Kassel in Hessen wechselte der Franke in den Norden, wo er 1972 gemeinsam mit Waltraut Bethge die Peter Schmidt Studios gründete. Die Marken- und Design-Agentur leitete er, bis er sie 2006 an den US-Werbekonzern BBDO verkaufte. Danach scharte Schmidt ein kleines junges Team um sich und firmierte allein unter seinem Namen.