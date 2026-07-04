Der 26-Jährige hatte drei der bisherigen vier Partien bei der Fußball-Weltmeisterschaft über die volle Spielzeit bestritten. Lediglich beim 3:0 im Gruppenspiel gegen den Irak war Tchouaméni durch Manu Koné ersetzt. Der 25-Jährige von der AS Rom könnte nun erneut neben Adrien Rabiot im Mittelfeld auflaufen.