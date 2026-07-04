Philadelphia - Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps muss für das Achtelfinale gegen Deutschland-Bezwinger Paraguay seine Startelf umbauen. Wenige Stunden vor der Partie in Philadelphia berichteten französische Medien übereinstimmend, dass Aurélien Tchouaméni verletzt ausfällt. Danach laboriert der Mittelfeldspieler von Real Madrid an einer Oberschenkelblessur, hieß es bei RMC und "L'Equipe".
Deschamps muss umbauen Medien: Frankreich im Achtelfinale ohne Tchouaméni
dpa 04.07.2026 - 12:48 Uhr