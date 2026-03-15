Kollision zwischen Hadjar und Bearman

Einen spektakulären Auftakt erwischte Hamilton. Der Sprint-Sieger des vergangenen Jahres - einer der wenigen Lichtblicke für ihn bei Ferrari in seinem Premierenjahr - schob sich an den Mercedes vorbei an die Spitze. In Runde zwei verlor der Rekordweltmeister die Topposition zwar wieder an Antonelli, er konnte aber immerhin zeigen, dass mit der Scuderia wieder zu rechnen ist.

Eine Kollision zwischen Verstappens Teamkollege Isack Hadjar und Oliver Bearman im Haas verlieh dem Start schon früh weitere Brisanz. Es dauerte aber bis zur elften Runde, als nach einem Aus von Aston Martins Lance Stroll das Safety Car auf den Shanghai International Circuit fuhr. Die Topteams nutzten das, um ihren Autos frische harte Reifen zu verpassen.

Nachdem das Rennen wieder freigegeben wurde, behauptete Antonelli Rang eins vor dem drängenden Hamilton. Russell, der tags zuvor den Sprint über 100 Kilometer für sich entschieden hatte, kam dagegen erstmal nur schleppend voran. "Ich habe keinen Grip", klagte der Engländer.

Keine Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien

Die Fans, die wegen der militärischen Eskalation im Nahen Osten die Absage der Grand Prix von Bahrain am 12. April und eine Woche später in Saudi-Arabien verkraften müssen, kamen in Shanghai weiter auf ihre Kosten. Vor allem Hamilton und sein Ferrari-Stallrivale Charles Leclerc schenkten sich bei der Verfolgung des enteilten Antonelli nichts.

Russell nutzte diesen übermotivierten Abreibungszweikampf und nahm nun selbst die Jagd nach Antonelli auf. Doch selbst im Verkehr behielt der junge Italiener den Durchblick und raste zur Freude von Papa Marco zu seinem ersten Formel-1-Sieg im erst 26. Grand Prix.