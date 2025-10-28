Über die Einführung einer Catering-Pauschale für die vier kommunalen Kindergärten der Gemeinde Dermbach – in Neidhartshausen, Urnshausen, Zella und Diedorf – ist bereits intensiv beraten und diskutiert worden. Dabei geht es um einen monatlichen Betrag, den die Eltern zusätzlich zum Essengeld für die Vor- und Nachbereitung der Verpflegung zahlen sollen. Im Kindergarten in Dermbach beispielsweise, der sich in Trägerschaft der Diako befindet, gibt es so eine Pauschale schon seit fünf Jahren. Andere freie Träger wollen nachziehen.