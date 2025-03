Die Dermbacher Gemeinderäte hatten über eine neue, für alle Ortsteile einheitliche Friedhofssatzung zu befinden. „Wir haben uns in mehreren Sitzungen darüber unterhalten“, sagte Bürgermeister Thomas Hugk (CDU). Der Entwurf sei mit den Ortsteilräten und den Kirchgemeinden besprochen und Anregungen, genauso wie Hinweise der Kommunalaufsicht, in die aktuelle Fassung eingearbeitet worden. Hauptamtsleiterin Martina Schirmer ging in der Sitzung auf Details des neuen Regelwerks ein. Dann wurde lange diskutiert – hauptsächlich über Liegezeiten (auch Ruhezeit genannt) und Abstände zwischen Gräbern, die für Gehbehinderte teilweise zu gering sind.