In der Gemeinde Dermbach gibt es noch immer Gebiete beziehungsweise kleine Orte, die bislang beim Breitbandausbau mittels Glasfaser außen vor sind.
Dermbach Schnelles Internet auch für die ganz Kleinen
Beate Funk 23.12.2025 - 15:00 Uhr
Auch wer – innerhalb der Gemeinde Dermbach – abgelegen oder in einer sehr kleinen Ortschaft wohnt, darf nun hoffen, ans Glasfasernetz angeschlossen zu werden.
