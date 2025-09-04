Ein erster Schrei, der erste Atemzug, ein neuer Mensch: In Dermbach beginnt für viele Familien das größte Abenteuer ihres Lebens. 415 Kinder sind in den vergangenen fünf Jahren im Rhöner Geburtshaus in der Geisaer Straße zur Welt gekommen, über 120 weitere wurden bei Hausgeburten geboren. „Wir werden sehr gut angenommen, sogar besser, als wir am Anfang gedacht haben. Wir sind jetzt etabliert und gehen auch nicht mehr weg“, sagt die Mitbegründerin Stephanie Weih. Ihre Kollegin Kathrin Knapp nickt. „Wir sind stolz auf die Entwicklung. Das schönste Feedback ist, wenn Paare auch ihr zweites oder drittes Kind bei uns bekommen.“