Wenn Menschen nicht mehr alleine zurechtkommen und Hilfe zur täglichen Lebensgrundlage wird, sind die Mitarbeitenden der Sozialstation Dermbach oft schon zur Stelle – unauffällig, verlässlich und fest im Alltag verankert. Seit 35 Jahren begleitet sie Menschen in ihrem Zuhause. Mit einem festlichen Gottesdienst in der Dreieinigkeitskirche wurde dieses Jubiläum gefeiert. 160 Gäste kamen zusammen, um Geschichte und Zukunft dieser diakonischen Arbeit zu würdigen.