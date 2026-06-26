Polizei und Feuerwehr mussten am Donnerstagabend zu einem kuriosen Einsatz nach Dermbach ausrücken. Ein Traktor samt Ballenpresse fuhr aus Richtung Glattbach kommend in Richtung Mebritz. Eine blaue Kunststoffschnur aus der Ballenpresse verfing sich auf dem Weg und begann sich, vermutlich unbemerkt vom Traktorfahrer, abzurollen, wie die Polizei am Freitag berichtete. Über die gesamte Fahrtstrecke – von Glattbach über einen Feldweg, vorbei an der Pillersmühle, über die Landstraße L1026 vorbei an Lindenau bis zu einem Agrarbetrieb – rollte sich das Bindegarn immer weiter ab.